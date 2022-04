Emmanuel SOULON



Actuellement en recherche d'emploi, et extrêmement motivé pour en trouver rapidement un nouveau, je veux développer mes compétences actuelles et en développer de nouvelles.



Etudie les propositions en lien avec mon parcours et mes expériences.

J'ai également un projet de reconversion professionnelle dans le secteur de la petite enfance. Je souhaiterai travailler dans une structure de type multi-accueil ou de type crêche pour participer à l'éveil d'enfants de 0 à 3 ans. A cette fin je veux préparer le concours d'auxiliaire de puériculture pour intégrer une école de puériculture pour y obtenir le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture. Avant, je voudrai valider ce projet professionnel en faisant des stages pour vérifier mon adaptabilité dans ce métier. S'occuper quotidiennement d'enfants en bas âge et participer à leur éveil est pour moi extrêmement gratifiant et très enrichissant professionnellement.



Mes compétences :

Accueil

Accueil et conseil clientèle

Avant projet

Conseil

Conseil Clientèle