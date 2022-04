Emmanuel SPEISSER

Travailleur indépendant en préventions des risques professionnels



Réalisation d'audit

Audit Incendie et prestataire

Création de document unique



20 ans d'expérience dans le domaine de la prévention des risques et de la sécurité privée.

SSIAP 1.2.3

PSE 1 PSE2

CQP Agent de Protection Rapproché



Formateur:

.Gestion de l'agressivité / Gestion de conflits

.Prévention des Risques liés aux Activités Physiques

.Gestes et Postures et formation de formateur GP

.SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

.Formation Défibrillateur

.SSIAP (Service de Sécurité Incendie et Assistance aux Personnes)

.CQP APS

.Manipulation Extincteurs et moyens d'extinctions

.EPI (Equipier de Première Intervention)

.ESI (Equipier de Seconde Intervention)

.Formation des personnels d'évacuation

.Habilitation électrique BT (H0V-B0 BS BE)



Moniteur national de Secourisme

Pompier volontaire









Mes compétences :

Formateur

Freelance

Prévention

Sécurité

Consultant