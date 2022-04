Emmanuel TAMI

- Créativité et sens de l’innovation.

- Analyse des besoins et force de proposition.

- Gestion de projets en toute autonomie et esprit d’équipe.

- Aisance rédactionnelle en adéquation avec le public ciblé.

- Développement et animation de réseaux (collectivités, industriels, habitat, santé, presse).

- Gestion et optimisation de budgets.

- Management direct et transversal.



Projets en cours : Réalité Virtuelle catalogue références / Modélisation 3D interactive / Soirée d'exception au Congrès USH avec Pierre Hermé (plus de 300 Clients).



Mes compétences :

Créativité

Innovation

Relationnel

Rigueur

Sens relationnel