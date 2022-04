Emmanuel TANNEVAT

Passionné par l'univers de la communication et des loisirs que j'ai intégré dès 1987

J'ai enrichi mon parcours professionnel d'expériences commerciales, notamment à destination des comités d'entreprises, avant de réunir ma passion et ces expériences en arrivant chez Meyclub en 2000.

Depuis j'ai réalisé de nombreux partenariats dans l'univers des loisirs et des spectacles.



Fort de cette expérience, j'ai rejoins MAXIMILES début 2012 devenu depuis BILENDI, pour y superviser le service achat cadeaux.



Je fonctionne essentiellement avec mon réseau que j'ai crée et que j'entretiens depuis 27 ans, toujours à l'affut de nouveaux partenariats.



Mes compétences :

Achats

Billetterie

Loisirs

Négociation