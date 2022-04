Emmanuel TARDIEU

Diplômé de Sciences Po Bordeaux, Master Communication Publique et Politique, mention bien.



Suite à une expérience de six mois au sein de la direction des relations extérieures du musée du Louvre et plusieurs années en conseil en agences de communication et marketing digital, je suis actuellement en recherche active d'un poste dans le conseil en valorisation et développement de projet.



Mes compétences :

Marketing digital

Marketing opérationnel

Marketing relationnel

Relations Presse

Publicité

CRM

Communication