Spécialisé dans le développement et le pilotage des flux transports logistiques, je viens de terminer un Master de responsable logistique à l'ESLI de Redon.



Mes compétences :

ERP (SAP, Adonix, AS 400) - Pack Office

Transport de marchandises

Transport multimodal

Réglementation et organisation du transport

Transport

Gestion des stocks et approvisionnement

Logistique

Sous-traitance

Affrètement