Emmanuel THEBAULT

La formation de Pilote de Ligne et mes 17 années d’expérience dans le domaine de l’assistance aéroportuaire m’ont permis d’acquérir le savoir-faire et les aptitudes recherchées dans le domaine de l’opérationnel, point d’entrée d’un service et l’image même de celui-ci. J’ajoute à cela mes qualités relationnelles, mon enthousiasme, ma disponibilité et ma réactivité, appréciés et reconnus de mon entourage.



Par ailleurs, mes différents postes occupés dans l’assistance, agent de trafic, régulateur, superviseur, responsable d’exploitation, chef de pôle galerie et directeur ajoint, feront de moi un collaborateur initié, capable de s’adapter rapidement à son nouvel environnement.