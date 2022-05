Thierry THEBAULT

Après un parcours Ecole de Commerce à Nancy option finance, le statut d'expert comptable mémorialiste; 3 ans d'audit financier chez Pricewaterhouse à Paris un retour sur La Rochelle dans la PME familiale (fondée par mon grand-père) de 100 personnes dans la distributions de matériaux de construction où j'ai respectivement pris en charge le contrôle de gestion puis la direction financière et la direction générale . Il s'agit de l'entreprise DBMA (Docks des Bois et Matériaux de l'Atlantique basé à Aytré 17440 ayant un volume d'activité consolidé de 30 millions d'euros en 2012). Je suis par ailleurs toujours directeur générale (non opérationnel) de la holding familiale MATT Holding groupe JC THEBAULT dont l'activité principale est la gestion de 2 Hôtels et 3 salles de fitness sur La Rochelle (2 millions d'euros de CA et 30 salariés). Depuis 2013 et la vente de DBMA au groupe LIBAUD je suis directeur du contrôle de gestion du groupe LIBAUD, PME de 500 personnes basée dans les départements 17 et 85 et intervenant dans le secteur des matériaux de construction à la fois dans la production et la distribution et développant environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidés. Depuis septembre 2015, en + de mes fonctions de directeur du contrôle de gestion, je suis en charge de la direction des services informatiques du groupe. Depuis le 1er juillet 2016, fin de collaboration avec le groupe LIBAUD. Je me concentre sur la direction générale opérationnelle de la holding familiale avec la réorganisation d'un Hôtel rochelais récemment acquis et la réactivation de ma société de conseil en gestion.



Mes compétences :

Distribution

contrôle de gestion

direction générale PME

coaching

crédit client

management