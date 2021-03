Stéphane GARREAU

Avec 24 ans d'expérience au sein d'un bureau d'études et en tant que Responsable Recherche et Développement, j'ai acquis une parfaite maîtrise des techniques de la construction (aménagement, structure, enveloppe).



Une carrière résolument tournée vers l'ingénierie du bâtiment.



Domaines de compétences :



- Conduite de projet.

- Conception bâtiment (aménagement, structure, enveloppe) et calcul :

Des structures selon les règles CM66 - AL76 - NV 65 - PS92 ou Eurocodes.

Des bardages (simple peau, double peau, rapporté,vêtage).

Des couvertures.

De la serrurerie/métallerie (garde-corps, escaliers, passerelles, auvents...).

Thermique - hygrothermique.

Acoustique.

- Métrés - devis.

- R&D.





Environnements techniques :



- Informatique :

Tableur et traitement de texte (Microsoft, OpenOffice et LibreOffice).

Messagerie (Lotus Notes et Outlook).

Présentation (Microsoft PowerPoint).

Gestion des notes (OneNote).

Calcul R.D.M. et construction métallique (Actuellement Robot Structural Analysis ou SCIA Engineer et anciennement Advance Design)

Logiciel C.A.O. (Autocad)

- Technologie de la construction TCE .

- Normes et réglementations du bâtiment (Établissements recevant du public ou des travailleurs, logements): enveloppe du bâtiment, sécurité incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, stabilité à froid, thermique, acoustique...





Aspects humains :



- Autonome.

- Curieux, méthodique, rigoureux, créatif.

- Esprit d'équipe, goût des relations humaines.





Renseignements personnels :



- Né le 11 /07 /1973

- Marié, 2 enfants



Mes compétences :

Conception

Construction métallique

Conduite de projet

Bâtiment

Construction

Management