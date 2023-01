Emmanuelle PETIT

Mes aptitudes personnelles et mon parcours professionnel m'ont permis de confirmer les traits suivants:



- le contact relationnel

- la qualité d'écoute

- la volonté et la pugnacité

- la gestion de projet (organisation, pilotage, gestion et travail d'équipe...)

- les compétences juridiques contractuelles

- l'encadrement et l'accompagnement d'une personne ou d'une équipe vers un objectif commun.



Active et engagée, je suis aussi membre dans des associations professionnelles et personnelles.



Mes compétences :

Management de projets

Développement durable

Maintenance

Service

Gestion technique

Management