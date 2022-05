Sandrine THIERY

Après plus de 10 ans d'activité dans un laboratoire de mesures physiques sur différents types de papier (écriture, journal, ouate de cellulose...), je vous propose mes compétences et mon expertise dans le domaine du système qualité.



Professionnelle de la qualité habituée aux défis (réorganisation du travail, optimisation des analyses, gestion des appareils, gestion du personnel), je suis devenue très polyvalente et flexible, rapidement opérationnelle pour prendre en charge les missions que vous pourrez me confier.



A la recherche d'échanges d'expériences et d'opportunités professionnelles, je reste à votre disposition pour toutes questions!



Mes compétences :

Management

Produits de grande consommation

Mesure Physique

Qualité produit

Laboratoire d'analyses et de contrôle

Plan d'expérience

Statistiques

Management transversal

Méthodes d'analyse et de conception

MSP/PWA

Microsoft Office

ISO 9001 Standard

FORMATIONS MANAGEMENT

Audit

LIMS