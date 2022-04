Emmanuel THIAULT

Créateur et Directeur de la société RIVIERA GAMES - Distributeur de jeux et jouets aux professionnels du secteur, je m'occupe de développer notre entreprise dans nos différents secteurs d'activité.

La mise en place de notre force de vente, le commercial sur les comptes nationaux et le développement de nouveaux produits constitue mon quotidien.

Je suis à la recherche de tous types de contacts me permettant d'accroître mes connaissances dans ces différents domaines, ou bien me permettant d'échanger nos expériences similaires.

Je recherche également activement de nouveaux commerciaux afin d'étoffer notre force de vente terrain.



info@rivieragames.com



Mes compétences :

Tennis de Table