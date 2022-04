Je réside en Suisse Allémanique (Lucerne). Actuellement, j'occupe un poste de International Sales Manager sur la zone EMEA.



Je possède une double compétence technique et commerciale dans le domaine des équipements de process.



Management d'une équipe commerciale et d'un réseau de distribution sur EMEA.



Expérience B to B dans les marchés suivants :



- Oil and gas

- Gaz industriels

- OEM

- Médical (Marchés publics)



Coordonnées :



Tél personnel : +41 79 316 75 43

Email : emmanuel.thierry@yahoo.fr



Mes compétences :

Export

International

MBA

Management

Commercial

Instrumentation