Emmanuel Thierry NDJAMEN NJABO

- Né le 05 Mai 1975 à BAFIA (CENTRE CAMEROUN)

- ayant effectué ses études primaires et secondaires à Bertoua (EST CAMEROUN)sanctionné par l'obtention du baccalauréat C en 1992 (à l'âge de 17 ans)

- 1995: OBTENTION DE LA LICENCE EN MATHEMATIQUES à l'université de Yaoundé 1 (à l'âge de 20 ANS)

- 1996: obtention de la maitrise en mathématiques

- 1997: obtention du DEA en Mathématiques et du Diplôme Supérieur en Pédagogie

- 2003: obtention du DEPA (Diplome d'Etudes Professionnelles Approfondies) en Finance Comptabilité à l'ESSEC de Douala

- 25 Septembre 2007 au 30 Octobre 2010: Controleur de Gestion de la Société HYSACAM (14 agences au Cameroun et 02 succursales au Tchad et NIGER

-Depuis le 01 Novembre 2010: Directeur Financier de la société HYSACAM

- Obtention du MASTER 2 en ingénierie financière à l'Institut Supérieur de Management (ISM) de Dakar au Sénégal

- Formation en cours (Expertise comptable anglosaxone ACCA)



Mes compétences :

Gestion de projet