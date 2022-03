Lazarus Fabrice NGUE

On n'est pas tous nés pour gouverner, on n'est pas tous nés pour être bureaucrate,ambassadeur, fonctionnaire, homme d'affaire, commerçant, salarié;



NON!



Mais chacun est né pour être ce qu'il doit être.



Ça j'en suis certain!



Si tous nous étions fonctionnaire qui nous fabriquerait du pain, des beignets, qui nous vendrait des vivres frais, qui garderait nos enfants à la maison, nous préparerait à manger quand nous ne sommes pas là, laverait nos vêtements, s'occuperait de notre jardin et bien d'autres ?



La vie est ainsi faite. Nous sommes ce que nous devons être, faudrait juste l'accepter et vivre en découvrant tous les jours la nouvelle version de nous même. Dans ce processus, suivons le conseil du célèbre Martin Luther king qui dit: Un homme devrait faire son travail si parfaitement que les vivants, les morts, et ceux encore à naître ne puissent faire mieux.



Je dis également ceci :Pour moi, la richesse n'est pas dans le grand nombre de bien que l'on a, mais dans le grand nombre de personnes qui attend ou a reçu de nous un service. Celles-ci nous apporteront toujours ce que l'argent ne pourra jamais nous donner.



C'est pourquoi je suis ici pour vous servir et accomplir le travail pour lequel j'ai été envoyé sur cette terre.



Servir c'est se donner sans complexe, ni demi-mesure sachant que la satisfaction est d'abord votre et ensuite mienne.



J'aime ce que je fais, j'apprécie les critiques afin de m'améliorer et offrir le meilleur de moi-même. Je ne me limite pas sur mes connaissances acquises, mais suis toujours à l’affût de nouvelles techniques pouvant m'aider à améliorer la qualité et la rentabilité de mon service.



Mes compétences :

Informatique

Vente directe

Coaching d'équipe

Communication

Vente en ligne

Pubs

Gestion et management des ressources humaines