Emmanuel THOMAS

En tant que photographe autodidacte, la recherche d’images est un moyen d’observer la vie autour de ma propre existence. Fixer des scènes de vie, se limite à quelques thèmes qui ont naturellement jalonné mes années passées.

Ainsi, En vingt ans, j’ai recueilli de nombreuses photographies de musiciens classiques, de jazz, voire de musiques du monde. J’ai fréquenté des troupes de ballets classiques, contemporains, de théâtre au hasard de mes rencontres.

Il est aussi dans ma nature de porter mon regard sur la beauté féminine. Depuis 1996, j’ai ainsi photographié de nombreux modèles.

J’aime et je respecte infiniment ces personnes qui sont la source éternelle de mon inspiration. Souvent, simplement, je les regarde vivre dans leur fantaisie, leur humour et parfois leurs tristesses… Lorsqu’une complicité arrive à éclore, alors la magie des images fait son chemin et m’enchante.

En 1998, j’ai photographié une jeune maman avec son bébé âgé de quelques mois. Assez naturellement, elle a accepté de poser nue avec son enfant. Les images étaient belles et sensibles, et les prises de vue sur ce thème se sont enchainées et se poursuivent aujourd’hui. Sans le vouloir vraiment, le thème de la mère et l’enfant est devenu l’un de mes favoris.

En 2007, j’ai pu rassembler une importante exposition en cent photographies sur ce thème, sous le titre « A fleur de peau » au château de Mézières, à Eaubonne, dans le Val d’Oise.

A ce jour, installé dans l’ambiance villageoise de Cordes sur ciel, dans le département du Tarn, j’ai entrepris de préparer et de publier ce livre de photographies sur les mères et leurs enfants, intitulé « A fleur de peau »…



