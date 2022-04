Emmanuel THUILLIER

INGENIEUR APPLICATION MOTEURS INDUSTRIELS

-Support technique client

-Réalisation d'audit d'installation et de tests de performance.

- Aide au diagnostic d'installation



CHEF DE PROJET.

-Réalisation des affaires conformément aux objectifs de coûts, délais, performances.

-Gestion et respect des plannings (études, fabrication, montage).

-Suivi de chantier.

-Suivi de fabrication, expérience en sous-traitance internationale.

-Réception / recette (chantier ou essais).



COMMERCIAL.

-Ecoute client, compréhension du besoin, définition de la solution, pré dimensionnement, chiffrage.

-Optimisation et réduction des coûts.

-Développement des parts de marché (produits, clientèle).

-Gestion administrative, facturation et monitoring d’activité.



INGENIEUR CONCEPTION EN BUREAU D’ETUDE.

-Etudes à partir de cahier des charges ou d'avant projet.

-Calculs, dimensionnement, conception.

-Réalisation de dossiers d’études (modèles 3D, plans client, plans de fabrication, manuels de montage).



ACOUSTIQUE INDUSTRIELLE.

-Capotage, écran, ventilation, ligne d'échappement, container.

-Container ISO, 20’, 30’, 40’, 45’, High Cube ou Dry.





Mes compétences :

Chiffrage et mise en place de devis

Suivi de projet

Calculs mécaniques

Chef de projet

Conception mécanique

Acoustique

Conception

SolidWorks

Moteurs thermiques

Thermique industrielle