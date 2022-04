Emmanuel TISSEYRE

= > Me contacter sur mon profil LinkedIn ou via email etisseyre@hotmail.com



2016/... - Associé fondateur Peranakan Partners LLC (Paris & Singapour)

Conseil retail et Private equity (Europe, Asie du Sud-Est)



2014/2015 - Vice-President Business Development Europe & Moyen Orient - DFS Group (Groupe LVMH)



2012/2013 - Vice-President Latin America (São Paulo / Brasil) - DFS Group (Groupe LVMH)



2008/2012 - Directeur Général Asie du Sud-Est (Singapour) Domestique & Travel Retail - Fendi (Groupe LVMH) & Business Development Manager Asie Pacific (Singapour/2012)



2006/2007 - Directeur Commercial & Directeur de filiales - Marionnaud Europe (Groupe AS Watson) - Distribution sélective de parfums et cosmétiques



2004/2006 - Directeur International, Licences & Distribution - Groupe GL / Bijoux GL, leader en Europe de la Bijouterie - Marques sous licence (Kenzo, Christian Lacroix..). Création département Horlogerie (licence Kenzo)



2000/2003 - Directeur Général - Veuve Clicquot Asia (Moet Hennessy / Groupe LVMH), à Hong Kong - Réseau des filiales et JV des Champagnes Veuve Clicquot.



1997/2000 - Directeur Général (création filiale Champagnes Veuve Clicquot) - Veuve Clicquot do Brasil (Moet Hennessy / Groupe LVMH), à São Paulo au Brésil.



Forte expérience de management et développement, France et International, de réseaux de distribution (filiales, boutiques..) dans le luxe, la mode, les biens de consommation et d'équipement de la personne "premium"



