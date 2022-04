Yann ANDRIEUX

Après plusieurs années d'activités au sein de directions de groupes internationaux ( VOLVO, CONTINENTAL / UNIROYAL, TOTAL), et exercé près de dix ans en tant que Directeur d'un groupe de promotion immobilière dont les activités étaient situées sur Paris et IDF ainsi qu'en province, j'ai pris en 2013 de nouvelles fonctions en tant que Directeur Commercial du Groupe ELITHIS, en charge du développement en France et à l'international avec des responsabilités transverses sur les 8 filiales du groupe.

Actuellement Directeur commercial et marketing de la société QUALISTEO, spécialisée dans la mesure et l'optimisation des consommations énergétique en secteur tertiaire ou industriel.



Mes compétences :

Gestion

Développement commercial

Immobilier

Construction

Management

Vente

Direction de projet