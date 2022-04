Emmanuel TISSIER

Dynamique, rigoureux, organisé et sociable, j'aimerais mettre mes capacités et ma motivation au service d'une entreprise.

J'ai parfait mon expérience au cours de mon emploi en qualité de gérant d'un bureau de change ainsi que durant mon emploi de responsable commercial pour un joaillier fabricant de la place vendôme. Je suis capable de travailler aussi bien en équipe qu'en autonomie.

Motivé et déterminé pour affronter de nouveaux challenges, je suis ouvert à toutes propositions professionnelles.



Mes compétences :

Dynamique

Relations sociales

Organisation du travail