Shirley BRUNA

De formation supérieure, spécialiste de l’entreprise et de la réglementation sociale, fiscale et/ou financière, je justifie d’une expérience commerciale de 12 ans auprès d’une clientèle d’entreprises et/ou de chefs d’entreprises.



Mes qualités relationnelles, mes compétences commerciales et ma force de conviction sont des atouts majeurs pour la conquête et la fidélisation d’une clientèle de décideurs d’entreprises.



Autonome et rigoureuse, je suis dotée d’une grande capacité de travail.



Depuis 2014, je recrute et je forme des commerciaux au conseil en gestion de patrimoine dédié aux dirigeants de PME (optimisation fiscale et sociale, optimisation de la masse salariale et optimisation de la rémunération des dirigeants, bilan retraite...)

Manager agile, je réinvente chaque jour mon métier pour amener mes 9 collaborateurs à se surpasser.



En 2018, je souhaite recruter un nouveau collaborateur ( Bac +5), grande capacité d'adaptation, sérieux, ambitieux, ayant la motivation de développer son business.

Rémunération : fixe + prime + Commissions déplafonnées



Mes compétences :

Fiscalité

Rémunération

Banque