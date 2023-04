Antoine MERY

Directeur associé au sein de l’institut d’études de marchés Repères, j'accompagne depuis près de 20 ans de grands annonceurs dans le développement de leurs offres au niveau national et international et les aide à appréhender clairement la complexité des univers de leurs marques.



Passionné par le marketing des produits de grande consommation et animé par un esprit d’innovation, je développe en permanence avec mes partenaires de nouvelles methodes d’investigation tout en cherchant à optimiser les outils traditionnels.



Le renouvellement constant des techniques d’études que j’utilise me permet d’offrir à mes clients la meilleure réponse à leur problématique au meilleur prix de revient, dans un esprit de partenariat.



Mes compétences :

Marketing

Grande consommation

Innovation