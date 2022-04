François VELAY

Titulaire d'un diplôme spécialisé en traduction technique, j'ai exercé le métier de traducteur durant plusieurs années au sein de la société Dataid et travaillé plus particulièrement pour le compte d'IBM France (traduction de manuels et d'interfaces utilisateurs/administrateurs, particulièrement liés aux produits AIX et AS/400).



Par goût de l'innovation technique et de l'informatique, j'ai été très vite attiré par le côté technique de cette activité ; c'est donc assez naturellement que je me suis orienté et spécialisé dans l'aspect lié aux logiciels de traitement documentaire, et plus particulièrement les outils de TAO (Traduction Assistée par Ordinateur). A ce titre, j'ai collaboré avec des sociétés de traduction renommées telles que Lionbridge, Berlitz ou Bowne.



Travailleur indépendant, je propose mes services en qualité de traducteur technique anglais-français (spécialisation dans le domaine informatique) et d'ingénieur localisation (tests linguistiques et fonctionnels de logiciels, ingénierie documentaire, etc.)



Mes compétences :

Traduction

SDL Trados

Ingénierie documentaire

TAO

Localisation