Didier LEMEE

Mes compétences :
agile
Offshore
Informatique
Gestion de projet
Oracle
SQL
Entreprises
Fluid-e
- Responsable MOA
Saint-Fons2009 - maintenant
Generix
- Directeur Méthodes & Développement
Lezennes2007 - 2009Rachat Influe-Illicom
- ORGANISATION ET PILOTAGE DES EQUIPES DE DEVELOPPEMENT SUR 3 SITES EN FRANCE.
- MANAGEMENT DES EQUIPES (60 PERSONNES).
- ORGANISATION ET SUIVI DES DEVELOPPEMENTS OFFSHORES (35 SOUS-TRAITANTS : BULGARIE, TUNISIE, ROUMANIE).
Capsule Technologie
- Membre du Conseil de Surveillance
Paris-13E-Arrondissement2005 - 2008
Influe-Illicom
- Responsable Recherche & Développement
2003 - 2007Rachat Illicom
- ORGANISATION ET PILOTAGE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE EN RELATION AVEC LA MAITRISE D’OUVRAGE.
- MANAGEMENT DES EQUIPES (35 PERSONNES).
- MISE EN PLACE DE METHODES AGILES (UP).
- UML, JAVA/J2EE
Influe
- Chef de Projet - Ingénieur Concepteur
1999 - 2003- CONCEPTION DE LOGICIELS D'ECHANGE DE DONNES INFORMATISE (EDI) ET GESTION PARTAGEE DES APPROVISIONNEMENTS (GPA, CRP, ECR, VMI, CMI). CHEF DE PROJET MANAGEANT DES EQUIPES DE DEVELOPPEMENT DE 2 A 10 PERSONNES.
- ENVIRONNEMENT TECHNIQUE : DOS, WINDOWS, UNIX. MONOPOSTE, CLIENT SERVEUR, MULTI TIERS.
OUTILS : VB, C, C++ BUILDER, ORACLE, ACCESS, WINDEV, DATA ARCHITECT
Influe
- Consultant EDI
1992 - 1999- PLUSIEURS CENTAINES DE GESTIONS DE PROJETS ET MISE EN ŒUVRE DE SOLUTIONS E.D.I. CHEZ DES FABRICANTS ET DES DISTRIBUTEURS, ESSENTIELLEMENT DANS LE SECTEUR DE LA GRANDE DISTRIBUTION, EN FRANCE ET EN EUROPE.
- ANALYSE FONCTIONNELLE ET TECHNIQUE DES BESOINS, INSTALLATION DES LOGICIELS, FORMATION.
- PARTICIPATION A DES GROUPES DE TRAVAIL GS1.
Influe
- Concepteur, Analyste, Développeur
1990 - 1992Création de la société Influe.
- CONCEPTION ET REALISATION DES PREMIERES OFFRES LOGICIELLES DE L’ENTREPRISE.
- AVANT VENTE, VENTE, SUPPORT, MAINTENANCE DE CES OFFRES.
- OUTILS : NOMAD, BASE DE DONNEES.
Continent Hypermarchés
- Responsable Infocentre
1987 - 1990
CNES Kourou
- Volontaire à l'Aide Technique
1985 - 1987Guyane Française
Administration CNAM et APESUG