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Didier LEMEE

Saint-Fons

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Paris dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

Mes compétences :
agile
Offshore
Informatique
Gestion de projet
Oracle
SQL

Entreprises

  • Fluid-e - Responsable MOA

    Saint-Fons 2009 - maintenant

  • Generix - Directeur Méthodes & Développement

    Lezennes 2007 - 2009 Rachat Influe-Illicom

    - ORGANISATION ET PILOTAGE DES EQUIPES DE DEVELOPPEMENT SUR 3 SITES EN FRANCE.
    - MANAGEMENT DES EQUIPES (60 PERSONNES).
    - ORGANISATION ET SUIVI DES DEVELOPPEMENTS OFFSHORES (35 SOUS-TRAITANTS : BULGARIE, TUNISIE, ROUMANIE).

  • Capsule Technologie - Membre du Conseil de Surveillance

    Paris-13E-Arrondissement 2005 - 2008

  • Influe-Illicom - Responsable Recherche & Développement

    2003 - 2007 Rachat Illicom

    - ORGANISATION ET PILOTAGE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE EN RELATION AVEC LA MAITRISE D’OUVRAGE.
    - MANAGEMENT DES EQUIPES (35 PERSONNES).
    - MISE EN PLACE DE METHODES AGILES (UP).
    - UML, JAVA/J2EE

  • Influe - Chef de Projet - Ingénieur Concepteur

    1999 - 2003 - CONCEPTION DE LOGICIELS D'ECHANGE DE DONNES INFORMATISE (EDI) ET GESTION PARTAGEE DES APPROVISIONNEMENTS (GPA, CRP, ECR, VMI, CMI). CHEF DE PROJET MANAGEANT DES EQUIPES DE DEVELOPPEMENT DE 2 A 10 PERSONNES.
    - ENVIRONNEMENT TECHNIQUE : DOS, WINDOWS, UNIX. MONOPOSTE, CLIENT SERVEUR, MULTI TIERS.

    OUTILS : VB, C, C++ BUILDER, ORACLE, ACCESS, WINDEV, DATA ARCHITECT

  • Influe - Consultant EDI

    1992 - 1999 - PLUSIEURS CENTAINES DE GESTIONS DE PROJETS ET MISE EN ŒUVRE DE SOLUTIONS E.D.I. CHEZ DES FABRICANTS ET DES DISTRIBUTEURS, ESSENTIELLEMENT DANS LE SECTEUR DE LA GRANDE DISTRIBUTION, EN FRANCE ET EN EUROPE.
    - ANALYSE FONCTIONNELLE ET TECHNIQUE DES BESOINS, INSTALLATION DES LOGICIELS, FORMATION.
    - PARTICIPATION A DES GROUPES DE TRAVAIL GS1.

  • Influe - Concepteur, Analyste, Développeur

    1990 - 1992 Création de la société Influe.

    - CONCEPTION ET REALISATION DES PREMIERES OFFRES LOGICIELLES DE L’ENTREPRISE.
    - AVANT VENTE, VENTE, SUPPORT, MAINTENANCE DE CES OFFRES.

    - OUTILS : NOMAD, BASE DE DONNEES.

  • Continent Hypermarchés - Responsable Infocentre

    1987 - 1990

  • CNES Kourou - Volontaire à l'Aide Technique

    1985 - 1987 Guyane Française
    Administration CNAM et APESUG

Formations

Réseau