Depuis 1993 : THIERRY TRYANT-DÉMARETZ CONSEIL



. Création, lifting et stretching de marques (process Brand Equity Coaching - B.E.C., et études):

Quelques références: création de Valtero (viandes), Monabanq.; lifting de Paysan Breton, Quelle et 3 Suisses (VPC); stretching de Sveltesse (Nestlé).



. Innovation marketing du produit/service (process Marketing Innovation Coaching - M.I.C., et études):

Quelques références: Nestlé (Sveltesse, Herta, chocolats); Lactalis (Président, Lactel); Socopa (Valtero); Cofresco (Albal, Handy Bag); Monabanq.; Cetelem; Plastic Omnium; Laïta (Paysan Breton); Fromageries Bel.



. Études marketing:

Sur la marque, les concepts de nouveaux produits, la communication publicitaire, les exploratoires d’univers ou de problématiques.

Quelques références, en complément des références ci-dessus: Banque de France; Axa; Ministère de la Santé; Stabilo Boss; Nespresso; Gaz de France; Urgo; Pfizer; Bausch & Lomb; Société Marseillaise de Crédit; Abeille Vie; Le Printemps; AGF/Allianz; Arcancil; Laboratoires Pierre Fabre; General Trailers; Michelin; Kanebo; Presses Universitaires de France; France Loisirs; Les Presses Solar Belfond.



. Formation marketing:

Sur la marque, l’innovation marketing, les études marketing, la publicité (stratégie et création), le positionnement et le mix.

Quelques références: ISM (Institut Supérieur du Marketing - formations aux professionnels marketing et non-marketing); écoles: Reims Management School; ESA Angers - École Supérieure d’Agriculture d’Angers; EFAP; ESC Marne-La-Vallée; ESG; ESSEC, IDRAC, Sup'Career, PPA, WIBS.



Ceci en direct ou en partenariat avec cabinets de consulting (Ernst &Young, Cap Gemini…), ou agences de publicité (Mac Cann, J. Walter Thomson…).



. Publications: "L'essentiel du marketing" aux éditions (Studyrama 2014). 50 fiches sur 50 notions de marketing et communication. Du marketing d'orientation stratégique au marketing de mise en action opérationnelle, en passant par le marketing de conception, les études, la communication, la marque... Le tout illustré de nombreux cas et exemples.



Mes compétences :

études qualitatives

créativité

marketing

études quantitatives