Madame, Monsieur,



De par mon expérience professionnelle de plus de quinze ans, au sein d’entreprises de type artisanal (SARL Tougart, Blot, Crouin, et Monchaussé), j’ai pu acquérir une pratique quotidienne appliquée en boulangerie et démontrer mon appétence dans ce domaine.

De plus, résistant au stress et ayant un très bon relationnel, je suis capable de motiver et fédérer une équipe pour atteindre les objectifs fixés.

Je suis intègre et d’une grande honnêteté intellectuelle. Je suis en permanence à l’écoute des nouvelles technologies de fabrication ou de nouveaux produits et je suis prêt à me remettre en cause.

De nature dynamique et persévérante, je souhaite évoluer dans mon secteur et saurai prouver auprès de votre entreprise mes qualités et mon sens du travail accompli. La boulangerie demande patience, rigueur et exigence de soi-même, j’en suis pleinement conscient et mettrai mes qualités à profit pour satisfaire vos exigences.

En espérant vivement que ma candidature retiendra votre attention, je vous prie d’agréer l’expression de mes meilleures salutations,



Disponibilité immédiate après une période de préavis.





Très cordialement,





















Emmanuel Tocu





Mes compétences :

Pain management

Microsoft Word

Microsoft Excel