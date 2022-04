Gilles TOCU

De formation technique avec une compétence dans le traitement de l’image analogique et numérique, j’ai plus de vingt ans d’expérience dans le monde des produits audio-visuel grand public, associé à une pratique de pilotage de projets à l’international : Asie, USA, et Europe.

Je parle couramment anglais.



Mon parcours professionnel s’articule autour de trois axes : la formation technique militaire et grand public, les achats de produits finis et la responsabilité de projets de partenariats et de co-développement.



Résistant au stress, je suis un manager transversal ayant un bon relationnel, capable de fédérer et motiver des équipes internationales.

Je connais «le Management de Projets »dans un contexte multiculturel pour avoir :

- Créé et mis en place un service Qualité indépendant de l’usine et en adéquation avec les systèmes du Siège.

- Participé au transfert d’une usine de Singapour à Bangkok en garantissant le même niveau de qualité et assurant la mise à niveau du personnel local.

- Introduit le premier produit LCD/TV/DVD co-développé en partenariat avec des Européens et des Japonais.



Je suis intègre, d’une grande honnêteté intellectuelle et très rigoureux.



Mes compétences :

Gestion de projet

Achats