Emmanuel TOFFOLO

Depuis 2010:

- animateur technique et clientèle autour des labels PERFORMANCE et RENOVATION ENERGETIQUE de PROMOTELEC



2009:

- mise en place du Label Renovation Energétique de PROMOTELEC



2008:

- adaptation du suivi de l'offre habitat neuf EDF au marché actuel, le calcul et la collecte des Certificats d'Economie d'Energie dans l'habitat neuf

- participation aux groupes de travail RT2012



2007:

- participation à l'adaptation de l'Offre Montant de Charges au marché actuel, le calcul et la collecte de Certificat d'Economie d'Energie dans l'habitat existant

- développement de l'outil informatique utilisé pour le suivi des opérations Offre Montant des Charges



2006:

- formation à la réglementation thermique 2005

- support auprès de bureaux d'études thermiques dans le cadre de la validation des projets thermiques de constructions neuves



depuis 2004:

- participation au suivi de l'offre technique "habitat neuf" et à son pilotage



2004:

- mise en place du suivi technique de l'offre habitat neuf d'EDF (Offre VIVRELEC jusqu'à 2007, BLEU CIEL depuis)

- pilotage du projet informatique en partenariat avec le donneur d'ordre EDF



2003-2004:

- chargé d'étude "Offre Montant de Charges", offre visant à valoriser les travaux de rénovation initiés par des bailleurs sociaux partenaires au travers d'une estimation des charges de chauffage après travaux