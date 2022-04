Emmanuel TOGBA TOTIGA

Je suis togba totiga emmanuel , tchadien de nationalité.

doctorant en soins Infirmiers et pédagogue des Sciences de la santé je désire correspondre

avec des gens de différentes horizons créer les relations et

comprendre d'autres Zones. connaitre d'autres métiers et

opportunités. correspondre avec mes collègues pour connaitre leur

situations et échanger sur leur expériences dans leur milieu . Je suis coordonnateur à l'institut de formation en soins infirmiers IFSI et membre de

l'association des médecins des techniciens supérieurs en santé publique du Tchad.