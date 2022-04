Emmanuel TORREMOCHA

Mon rôle de Responsable Qualité m'a permis de mettre en place une équipe (jusqu'à 7 personnes) et un système qualité (jusqu’à 18 sites sur la région Normandie-Nord Pas de Calais) aussi bien dans le domaine du Béton Prêt à l'emploi que des produits préfabriqués (Blocs en béton courants et légers à coller et à maçonner , Murs de Soutènement, Poutrelles, éléments de structure linéaires,…). La rédaction et l’application des documents qualité, des procédures associées dans le respect des normes qualité et sécurité.

Mes consultations des fournisseurs m’ont permis d’assurer le développement et l’optimisation de la gamme produit en adéquation avec le service commercial et le service production pour l’amélioration de la productivité.

Mon expérience m’a permis d’assurer l’assistance technique lors de la réalisation de chantiers spécifiques et la résolution de litiges clients.



Mes compétences :

Maîtrise des Normes BTP

Réalisation Audits Internes et Externes

Suivi de Projets

Relation Clients/Fournisseurs

Mise en place du Système Qualité