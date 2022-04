Emmanuel TOSI

Une véritable passion pour le développement commercial "maîtrisé"​ & source de profitabilité ;



Après 25 ans dans le monde bancaire j'ai décidé de relever le défi de l'Entreprise pour élargir mon univers et apporter mon expérience ;



DL Group conçoit et vend des produits "anti-âge" et de "bien être" à hautes performances, distribués via un réseau international de distributeurs indépendants (statut VDI etc...)



n'hésitez pas à tester notre gamme et à nous rejoindre (à "temps plein" ou pour un complément de revenu) pour participer à cette formidable aventure !



Mes compétences :

Animation

Animation réseaux

Banque

Directeur régional

Direction générale

Direction Régionale

Financement immobilier

Hôtellerie

Hôtellerie de plein air

Immobilier

Leadership

Management

Manager

Nautisme

Pêche

Stratégie

Vente

Assurance

Communication

Marketing

Finance

B2B