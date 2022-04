Emmanuel TREBOUX

Passionné par les sciences et les technologies, j'ai choisi une orientation me permettant de naviguer facilement entre la recherche académique et le monde de l'industrie : la physique des matériaux.

Et plus particulièrement je me suis spécialisé dans la branche prometteuse des nanotechnologies.

J'ai travaillé pendant huit ans à l'Université de Genève dans un groupe de réputation mondiale. Ce travail de recherche a été couronné par une Thèse de Doctorat obtenue avec la mention maximale. Ensuite j'ai décidé d'enrichir mon profil d'une expérience industrielle et c'est ainsi que j'ai commencé mon travail d'ingénieur process à FREESCALE, entreprise à la très forte culture LEAN.

Depuis 2012 je travaille à Altran comme consultant dans les secteurs Process/Gestion de Projet et Gestion de la performance.



Mes compétences :

Conseil

Développement

Communication

International

Ingénieur

Simulation

Matériaux

Recherche

Process

Nanotechnologies