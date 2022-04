Emmanuel TRIAU

Après avoir fait de la Direction Artistique dans des agences de design parisiennes de renom pendant une douzaine d'années (packaging et identité visuelle), maintenant installé dans la région de Genève, je navigue entre graphisme et peinture.



Côté PEINTURE *:

Nombreuses expositions en France et en Suisse

En 2007: Galerie du Tir à Genève, Galerie Ukiyo. E à Biarritz et Galerie Pascal Frémont au Havre

1er prix au concours de peinture 2004 Grandes Etapes Françaises, Château de Divonne.



Aperçu de quelques toiles:

http://www.livegalerie.com/site/index.php?login=etriau





Côté COMMUNICATION VISUELLE *:

Je crée votre logo et sa déclinaison sur tout support: plaquettes, cartes de visite, carte de voeux, etc...



Je conçois des produits dérivés (merchandising) issus de mes oeuvres.



J'ai également réalisé des commandes publiques (mairies, collectivités).



* Adhérent à la Maison des Artistes (sous la référence T2059) et à l'ADAGP (société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques)



Mes compétences :

Art

Communication

Communication visuelle

Design

Freelance

Graphisme

Merchandising

Peinture