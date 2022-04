Emmanuel TROTIGNON

BUSINESS CATALYST !



27 ans de parcours dans la gestion de centres de profits dans la sécurité électronique (concepteur, fabricant et installateur/ intégrateur, services aux entreprises) ou dans l'ingénierie technologique (elec, cvcd, sûreté, comptage et modelisation flux, sécurité), tantôt chef d'entreprise, tantôt cadre dirigeant.



Passionné par l'innovation, la fédération des hommes autour de projets et le développement technique et commercial pour porter les entreprises vers le succès.



Accompagnement de créateurs d'entreprises. Anglais courant.



Mes compétences :

Entrepreneur

Sécurité

Innovation

Manager

Esprit d'équipe

Développeur

BTP

Analyse