Emmanuel TRUCHON-BARTES

DOUBLETRADE :





Le spécialiste de la veille et de la gestion d'appel d'offres et de projets en ligne



Présent sur Internet depuis 1998, DoubleTrade propose aux entreprises du secteur privé et aux organismes publics des solutions simples et efficaces pour gérer l’ensemble du processus d’appel d'offres.



DoubleTrade propose des outils performants et complets ainsi que des solutions toujours adaptées aux enjeux de ses clients quel que soit leur profil.



DoubleTrade est présent dans plus de 90 secteurs d'activités pour des projets publics et privés. Ainsi, DoubleTrade diffuse chaque année plus d'un million d'opportunités d'affaires. Elles proviennent de différentes sources officielles : PQR, publications officielles françaises, européennes (BOAMP, JOUE, BDA) et internationales.





DoubleTrade souhaite simplifier la vie de ses clients



Pour répondre à cet objectif ambitieux, DoubleTrade anticipe les besoins de ses clients et les évolutions technologiques qui lui permettront de les satisfaire.



Les produits DoubleTrade se veulent simples à mettre en place, les opérations de maintenances réduites et l'investissement des utilisateurs limité à son strict minimum.



Les développements technologiques des solutions DoubleTrade sont entièrement réalisés par une équipe d'experts directement rattachés à l'activité. Ce choix d'organisation permet de faire évoluer de manière réactive, constante et sans contrainte les solutions proposées à nos clients.





Mes compétences :

Honnêteté

Passion et goût du contact

Disponible

Dynamisme commercial

Fidélité aux engagements

Sérieux et ouvert