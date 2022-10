Emmanuela FISCHER-DEMOULE

Mes compétences professionnelles sont les suivantes :

- Maîtrise opérationnelle des fonctions

* Marketing: écoute client, développement nouveaux produits, gestion de projets, communication produits, supports force de vente, dans des environnements techniques et internationaux,

* Propriété Intellectuelle en entreprise : processus de dépôts de dessins et modèles à niveaux national et international, procédures judiciaires en contrefaçon,

- Animation et gestion administrative d'une équipe,

- Forte capacité d'adaptation, d'écoute, de proposition.

- Bonnes capacités rédactionnelles.

- Anglais, espagnol courants. Allemand: pratique usuelle.