Martine BIHARI

Commerciale Grands Comptes confirmée, mon parcours professionnel se déroule en 3 étapes :

- 7 ans comme commerciale terrain avec notamment une expérience de 4 ans chez Schweppes sur le circuit CHR

- 11 ans où je prends en charges une clientèle de grands comptes plus stratégique dans les domaines des prestations de service, des biens grande consommation (ex : plus de 6 ans chez Hamelin SAS, fabricant des cahiers Oxford) et des biens industriels

- 5 ans où j'exerce des fonctions commerciales dans une TPE tout en Assurant l'administration des ventes (devis, livraisons, factures)

Mes 3 atouts : une double culture marketing et vente, une capacité à mobiliser des équipes, un sens du résultat



Mes compétences :

Vente

Conseil

Développement commercial

Marketing

Négociation

Formation

Management

Communication