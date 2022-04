Anne-Marie HUSSER

Diplômée Audencia (Ecole Supérieure de Commerce de Nantes) en 1990



Depuis 2006 ERNST & YOUNG

Audit, conseil et transactions



Directeur des Ressources Humaines (depuis 2011)



Responsable des Ressources Humaines Audit et de la politique Diversité (2006 - 2011)



2004 – 2006 NOVARTIS Pharma

Industrie pharmaceutique



Responsable des Ressources Humaines et du Recrutement



1994 – 2004 BUSINESS OBJECTS

Solutions informatiques d’aide à la décision

Responsable Marketing puis Responsable des Ressources Humaines



1990-1993 SCHLUMBERGER CFAO

Informatique industrielle



Assistante Marketing



Mes compétences :

Anglais

Bilingue anglais espagnol

Espagnol

Espagnol courant

Ressources humaines