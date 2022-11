Renaud BAUDIER

Avec une expérience de plus de 17 ans dans la formation et l'ingénierie de formation, mes missions portent, aujourd'hui, sur la qualité des échanges avec nos clients, les processus d'organisation et le développement commercial, au sens large, du CNFCE.



Dans le cadre de mon activité, je suis, également, en charge du développement de notre service Grands Comptes.



Organisme de formation inter et intra entreprise, le CNFCE s'attache à apporter des prestations de qualité de la commande au suivi de la formation.



CNFCE - 38 rue des Mathurins - Paris 8ème



T : 01 81 22 22 18

M : info@cnfce.com



http://www.cnfce.com



Mes compétences :

Organisme de formation

RH

Formation qualité

Santé

Marketing

Logistique

Grande distribution

Formation bureautique

Communication

Presse