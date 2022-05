Emmanuelle AÏSSY

MA FONCTION



- J'accompagne les marques dans lélaboration de leurs stratégies de communication et leurs mises en place opérationnelles.





MES EXPERTISES



1- CONSEIL EN COMMUNICATION

* Stratégie de communication interne et externe online et offline

* Définition de concepts de communication

* Élaboration de plans et dispositifs de communication



2- MISE EN PLACE OPÉRATIONNELLE DES PLANS DE COMMUNICATION

* Pilotage et planification des actions de communication

* Élaboration des cahiers des charges

* Coordination : encadrement des équipes, briefing et suivi des prestataires,

* Définition et suivi du budget



3 - CHAMPS D'INTERVENTION

* Communication interne

* Communication externe

* Communication promotionnelle

* Communication de réseaux / incentive

* Communication relationnelle / réseaux sociaux

* Communication digitale

* Communication B to B to C



EXEMPLE DE SECTEURS/CLIENTS GÉRÉS

* Service : SNCF

* Industrie : Baxi, Groupe Atlantic, Dunlop

* Automobile : Peugeot

* Banque / Assurance : Gan, Crédipar, Crédit Agricole

* Bureautique : Brother, Sagem

* Food : Brasserie Bavaria

* Formation : Docendi



Mes compétences :

Conseil

Communication

Management

Publicité

Internet

Web