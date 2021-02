Emmanuelle BERTHIAU

Mes compétences se situent dans le domaine du développement informatique. J'ai eu l'opportunité de réaliser des outils informatique dans différents langages de programmation tels qu'en C, Pro*C, C++, SQL, PL/SQL, Perl, JAVA/J2EE, PHP, Forms. J'ai également eu l'occasion de pratiquer et d'éprouver en permanence les méthodologies, concepts et outillages standards.

J'ai également pu participer à des projets d'envergure qui m'ont permis de développer ma capacité à gérer un projet, à encadrer une équipe, et ma capacité d'expertise.

Ceci m'a permis de travailler dans le domaine du management qui est un domaine dans lequel j'aime évoluer.

Mes missions m'ont également donné l'occasion de réaliser des projets dans leur intégralité : de l'étude de faisabilité au suivi post-production.





Mes compétences :

HTML

PHP

Langage Java

Perl

Langage SQL

Pro*C

Langage C / C++

JAVA / J2EE

XML/XSL

SVN

Unix/Linux

Eclipse

PL/SQL

Oracle Forms

Oracle