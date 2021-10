Emmanuelle BLANC FRISON

Enova Consulting accompagne les changements organisationnels et professionnels à vivre et le développement des personnes, des équipes et des organisations, dans leur potentiel.



Bénéfices pour l'entreprise et tous ses acteurs : gain en agilité, en performance humaine et opérationnelle, et en bien-être au travail.



L'approche mobilise les fondamentaux de l'entreprise gagnante et apprenante et vise le côté concret et pragmatique des actions. Elle sécurise et permet la mise en mouvement nécessaire pour faciliter :

- le recul, la prise de décision

- l’engagement vers l’opérationnalité par l'accès au sens, par le développement des postures individuelles et collectives qui favorisent la collaboration et la mise en intelligence collective

- l'apprentissage en / par rapport à la situation.



enova Consulting fonctionne selon un réseau de compétences et de moyens (intervenants partenaires…).



Les réponses proposées sont à la fois globales, dans l'appréhension de la problématique, ET spécifiques, toujours sur mesure, dans le choix des gestes professionnels à mettre en oeuvre.



Exemples d'interventions construites à partir des référentiels Coaching - Conseil - Formation, différents et complémentaires, utilisés seul ou en mix :



- Pour les Personnes : coaching de dirigeants / managers, co-développement, analyse de pratiques

- Pour les Equipes : coaching d’équipe, team building, cohésion d'équipe, formation-actions en management

- Pour les Organisations : coaching d'organisation, gouvernance projet, accompagnement réorganisations et fusions, vision et déploiement stratégique (dont projets d'entreprise / administration), mise en place de systèmes de management nouveaux (+ pratiques + outils dont entretiens de management / professionnel...), résolution de dysfonctionnements



Références : Aéroports de Lyon, Knauf Industries, Réseau Ferré de France, Révillon, Sodexo Justice Services, Gonthier Espaces Verts, Richardson, Agence Bailet, TRIALP, ENEOS, Chambre des Métiers de l'Isère, EFMA Isère, Canton de Genève, Villes (Rambouillet, Aix les Bains, Valence, Dijon, Vitrolles),, Conseils Généraux 26/28/94, Conseil Régional Lorraine, Ministère Ecologie Développement Durable et Energie (MEDDE), Grandes Ecoles (INP Grenoble, INSEEC Chambéry, Grenoble Ecole de Management), Innovation Plasturgie Composites, AFNOR Compétences, AGIR'H Cap Emploi 73-74...



