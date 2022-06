Emmanuelle BLUMAN

Rédactrice, traductrice, consultante web, photographe freelance, je mets mon expertise au service de particuliers ou d'agences spécialisée dans le tourisme et les loisirs préférablement sur des destinations que je connais mais aussi sur de nouveaux pays ou région.



Mon dernier projet est la collaboration en tant que consultante et rédactrice pour plusieurs sites internet de voyage, Grandir Aventure et Alkemia, je viens de terminer également un emploi de deux ans en Angleterre pour une importante société de vente privée en ligne où j'ai effectué un travail de traductrice, de content writer, responsable de réseaux sociaux, SEO, marketing.



L'année dernière j'ai également écrit un guide de voyage "Zagreb l'essentiel" pour les Editions Nomades. Un travail de 6 mois avec réalisation des textes et des photos. Au total, 160 pages d'adresses mais au delà de cela 160 pages, mes réels coups de coeurs et lieux fétiches de cette ville dans laquelle j'ai vécu en immersion, ma griffe rédactionnelle et mon oeil pour faire partager tout cela. Il y a eu de nombreux retours sur ce guide dans les journaux (Ouest-France, Cosmopolitan) et la radio (Le Mouv, France Info, RTL)



Avant cela j'ai surtout eu l'opportunité de travailler pour le Petit Futé dans le cadre de mises à jour / créations de guides de voyages. J'ai dénbuté sur la France entre 2001 et 2006. Puis sur des destinations dans le monde entier 2008 et 2012. Au total j'ai réalisé près de 19 guides différents dont : Alaska, Namibie, Thaïlande, Estonie, Islande, Nouvelle-Zélande, Floride, Croatie...



Ces expériences m'ont procuré une grande aisance et une rapidité d'écriture, confirmée par différentes participations à des revues, sites internet et magazines (ACHICA.fr, Gallimard, Yelp, France Loisirs, Look Voyages, BD Sélection).



J'ai également eu l'opportunité de travailler en tant qu'assistante de rédaction pour le Petit Futé toujours pendant 1 an et demi ce qui est, je pense, un atout complémentaire à mon travail d'auteur.



Mon cursus universitaire est orienté Histoire de l'art avec l'obtention en 2005 d'un Master II. J'ai un double cursus avec une licence en droit. A la fin de mes études, je suis partie un an en Angleterre où j'ai travaillé en tant qu'assistante de professeur de Français. J'y ai appris la langue de Shakespeare que je parle désormais couramment.







Mes compétences :

Guide

Traductrice

Rédacteur

Voyage

Art

Freelance

Tourism

Traducteur

Presse