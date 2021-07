Emmanuelle DE LA MATA

Qui suis-je ?

Emmanuelle, 24 ans, diplômée d'un Master 2 de Communication avec 2 ans d'expérience en alternance dans une agence de conseils en communication.

Chef de projet junior en Communication print, événementielle et digitale, je suis autonome, dynamique, organisée et passionnée.

On me prête d’excellentes qualités relationnelles et une bonne capacité d'adaptation.

Grâce à un parcours hétéroclite et de nombreux stages / alternance, je suis opérationnelle dès à présent.



Mes loisirs :

Dynamique, j’aime voyager et découvrir de nouvelles cultures.

Le cinéma, le théâtre, la musique, les événements en tous genres ainsi que la cuisine me passionnent.



Mon objectif :

Disponible dès à présent, je souhaite trouver un poste dans les domaines de la communication ou de l’événementiel en tant que chef de projet en agence ou chez l’annonceur.

J’apprécie le challenge, l’innovation, la stratégie mais je suis surtout une personne d’action avec des objectifs à la clé.





Vous avez une offre à pourvoir, contactez-moi !



Mes compétences :

communication

chef de projet

Marketing

Fabrication

Événementiel

Logistique