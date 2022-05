Morgane FREUDIGER

Bonjour,



Je suis une jeune diplômée avec quatre ans d’expérience dont deux à l'international (UAE & UK) en avant-vente et développement commercial. Enthousiaste, autonome, force de proposition, je souhaite évoluer dans un univers dynamique BtoB (peu importe la taille de l'entreprise). Passionnée par le développement commercial, la relation client et marketing, je recherche une nouvelle aventure entrepreneuriale et humaine à partir de 2016, à Paris.

Mon entreprise idéale est une entreprise innovante, proposant des solutions BtoB ou BtoBtoC à forte valeur ajoutée et en développement à l'international. En parallèle, mon entreprise idéale possède des valeurs humaines et sociétales fortes.



chef de projet marketing

responsable grand compte

business développer

responable avant-vente







Mes compétences :

Volonté d'évoluer dans mon métier

Aisance à l'oral

Facilité relationnelle et esprit d'équipe

Convaincant et de forte capacité d'écoute

Vente

Marketing

Gestion de projet

B2B

Dynamisme

Avant projet

Étude de marché

Domotique

Prescriptions

prescripteurs design

Microsoft Office

Customer Relationship Management