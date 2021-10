Emmanuelle JOURDAN

INTERPRÈTE de CONFÉRENCE et TRADUCTRICE





Traductions écrites anglais/français et relectures



Interprétation simultanée, consécutive et de liaison (anglais/français/anglais) dans toute la France et à létranger

Conférences, réunions dentreprises (négociations clientèle étrangère, acquisitions dentreprises, formations, visites de sites etc.) et séminaires de haut niveau.



Interprétations assermentées (Cour dappel de Bordeaux, cérémonies de mariage, examens dEtat type permis de conduire et code de la route, signature dactes notariés etc.)



Focus Groups (grande consommation, industrie agro alimentaire, laboratoires pharmaceutiques, médical, sociétés de téléphonie)



Domaines : art et architecture, groupements dassurances, automobile, commerce et marketing, commissions rogatoires, cosmétique, haute couture et produits de luxe, développement durable, droit du travail, énergie et industrie pétrolière, HSE, finance (général), formation ouverte et à distance, exploitation pétrolière, général, industrie pharmaceutique, littérature, logistique, médecine vétérinaire (équine et bovins), médical (congrès international de laparoscopie), militaire, programmes européens, publicité, ressources humaines, réunions dirigeants et syndicats, secteur vitivinicole, sociologie, sociétés de transport, sports équestres et équidés, tourisme, technique (général).





