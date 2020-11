Emmanuelle MAZERON

Alors comment me d'écrire aujourd'hui:



Je suis assistante commerciale, j'identifie et répond aux attentes de nos clients, suivi des dossiers de A à Z.



De formation commerciale et administrative (BTS Action Commerciale), je fais preuve à ce jour d'une riche expérience professionnelle de huit ans qui m'ont permis de développer mes compétences professionnelles et contribuer efficacement au bon déroulement de mon service.



Mes qualités telles que mon dynamisme, mon sens du relationnel et ma facilité d'adaptation, me permette d'être rapidement opérationnelle pour ce type de poste.



Aujourdhui, je me suis accompli dans mon entreprise actuelle et je suis à la recherche de nouveaux horizons professionnels afin de mettre en avant mes compétences dans une nouvelle structure.



Maîtrisant les différents logiciels informatiques, je me tiens à votre disposition pour un entretien où je pourrais vous exposer plus en détail mes motivations.



Mes compétences :

Bureautique

Bureautique Office

Informatique

Microsoft Power point

Microsoft World

Sage

SAP

Suite bureautique

Suite bureautique Office