Enseignante en classe préparatoire au DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion), j'y prépare mes étudiants de 3ème année aux UV de Droit social et Management.

Je suis aussi un parent d'élève assez engagé à la FCPE (niveau collège et lycée).



Mes compétences :

Vie associative

Management

Droit Social