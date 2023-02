Emmanuelle MUROS

Bonjour!



Dans un 1er temps, réalisée par passion dès 1999, l'activité d'artiste peintre est devenue une profession depuis plusieurs années.

Inspirée par les couleurs, les expressions ... je travaille sur terrain ou en atelier et notamment pour des commandes auxquelles je m'adapte; les sujets peuvent être des portraits, scènes, animaux, paysages ... et en différentes techniques telles que la peinture à l'huile, l'acrylique, l'encre de chine ... Je complète cette activité par des créations en modelage et des illustrations notamment pour les livres jeunesses.



