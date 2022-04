Karine LOMBARD

Dotée d'une expérience de plusieurs années dans l'aide à la personne et de 5 ans en qualité de secrétaire médico-social, je recherche de nouvelles responsabilités et souhaite intégrer une structure où je pourrais mettre à profit mes compétences et mon savoir faire.



Ma polyvalence et mon sens de l’accueil m'ont permis de gérer seule et sans difficultés mes diverses missions .



Possédant un excellent relationnel et toujours à l'écoute je sais rester disponible et efficace.



Mes compétences :

Rédaction d’expertises médicales, de devis et fact

Gestion d’un répertoire clients.

Encadrer, écouter et gérer un public différent : d

Accueil du public.

Gestion d’une micro entreprise.

Toilettes des malades, ménage, distribution des re

Standardiste.

Nursing

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Word - Excel

Logiciel Calystène - Logiciel Médiane - Trajectoir

Microsoft PowerPoint